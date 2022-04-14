Минобороны заявило о готовности ответить ударом по Киеву в случае атаки на РФ

ВС России нанесут удары по украинским объектам стратегического значения, включая Киев, если ВСУ будет организовывать диверсии на территории РФ. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в министерстве обороны.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он добавил, что в настоящий момент от националистов зачищен порт Мариуполя и освобождены заложники, которых удерживали на судах.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов группировки «Азов» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — пояснил Конашенков.

13 апреля Следственный комитет России во взаимодействии с коллегами из Белоруссии решил заняться расследованием подготовки ВСУ атаки на приграничные области РФ. По данным белорусских силовиков, украинские военные хотели ударить по областям России, которые имеют общие границы с Украиной.

Ранее в этот же день сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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