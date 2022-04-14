Bloomberg: ЕК сочла нарушающим санкции ЕС указ об оплате газа в рублях

Указ российского президента Владимира Путина об оплате за поставки газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза (ЕС). Соответствующую позицию заняли в Еврокомиссии (ЕК), сообщает 13 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Указ Путина существенно меняет процедуру и создаёт новую правовую ситуацию. Данный механизм будет нарушать ограничительные меры, которые Евросоюз принял против российского правительства, Центробанка», — пишет агентство.

По мнению экспертов, Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу в случае согласия стран с требованием оплаты поставок газа рублем.

По данным агентства, ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ указа.

Ранее в этот день член Совфеда Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

Так он прокомментировал статью научного сотрудника Китайской академии общественных наук Сюй Полин, который спрогнозировал переломный момент в международной валютной системе из-за появления «газового рубля».

12 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил «Известиям», что конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. Он также подчеркнул, что такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей. По словам министра, другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры.

В этот же день американский журналист The Global Times Брэдли Бланкеншип объяснил, почему антироссийские санкции не смогли навредить рублю. Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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