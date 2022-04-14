Axios: Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби ради поддержки по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию Соединенных Штатов на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине. Об этом в среду, 13 апреля, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Блинкен во время встречи с наследным принцем Мухаммед бен Зейдом в Марокко «признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это» (в январе йеменские повстанцы атаковали Абу-Даби, погибли шесть человек. — Ред.).

В издании подчеркнули, что госсекретарь пошел на такой шаг, чтобы заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной.

Отмечается, что представитель госдепа США не дал комментарий изданию, при этом не стал опровергать публикацию.

Ранее, 2 апреля, председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вашингтон уверенно завоевывает статус ненадежного партнера. Это сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока.

Ранее, 31 марта, газета The Washington Post сообщала, что специальная операция России по защите Донбасса вызвала новое напряжение между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Как писало издание, в администрации президента США Джо Байдена считают «недостаточно решительными» высказывания против действий Москвы со стороны стран Персидского залива. А те, в свою очередь, указывают на неспособность администрации Байдена реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене и стремление США подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе.

С 26 по 30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поездку по Израилю, палестинским территориям, Марокко и Алжиру, во время которой обсуждался широкий круг региональных и глобальных тем, включая события на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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