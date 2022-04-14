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Кинокомпания А24 приостановила прокат своих фильмов в России

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Американская независимая кинокомпания А24 приостановила прокат своих картин на территории России. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

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«Компания А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, которые приостановили прокат своих фильмов на территории России», — говорится в публикации.

Последним проектом студии, вышедшим на экраны российских кинотеатров, стала научно-фантастическая черная комедия «Всё везде и сразу». Прокат стартовал 7 апреля.

Компания-дистрибьютор «Вольга» смогла осуществить прокат благодаря тому, что ранее выкупила все права на фильм. Если бы в А24 захотели пересмотреть сделку, им пришлось бы заплатить крупную компенсацию.

В пакете «Вольги» был еще один проект студии — хоррор Men Алекса Гарленда. Мировая премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года.

«По неофициальным данным, этот релиз наш дистрибьютор не выкупил полностью, поэтому российский прокат фильма с высокой степенью вероятности не состоится», — отметили в БК.

A24 выпускает одни из самых интересных инди-фильмов за последнее время. Среди них «Легенда о Зеленом рыцаре», «Лобстер», «Реинкарнация», «Маяк», «Неограненные драгоценности», «Солнцестояние» и другие.

Ранее в этот день стало известно, что фильмы «Джон Уик 4» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта» выбыли из российского графика релизов.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

До этого, 18 марта, концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.

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