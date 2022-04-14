В Китае рассказали о «позорной роли» США в ситуации с Украиной

Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. При этом США сыграли в ситуации с Москвой и Киевом свою «позорную роль», которую они попытались нивелировать, обвиняя Китай. К такому выводу пришло китайское издание «Синьхуа».

По мнению журналистов, именно неограниченное расширение НАТО во главе с Соединенными Штатами привело к эскалации конфликта России и Украины.

Кроме того, действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу, мешая политическому урегулированию. Также США пытаются опорочить Китай и преувеличить так называемую «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны, сказано в публикации.

Клевета и репрессии, используемые Вашингтоном, в очередной раз показали «презренный и зловещий характер», который Соединенные Штаты используют для защиты своей гегемонии и личных интересов, резюмирует «Синьхуа».

Ранее, 4 япреля, китайская газета Global Times напомнила о нарушенном США обещании о нерасширении НАТО, данном постсоветской России. Автор публикации, аналитик Джеймс Смит, отметил, что ради удовлетворения своих политических амбиций США решили не распускать НАТО после окончания холодной войны, хотя изначально этот союз был сформирован для противостояния СССР.

Таким образом, по его словам, гордыня США и союзников вкупе с нежеланием признавать ошибки запустили цепную реакцию, которая привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

Также публицист подчеркнул, что именно западная экспансия спровоцировала кризис евромайдана в 2013 году, когда взрыв антироссийского национализма положил начало геополитической борьбе за будущее Украины.

Ранее, 21 марта, обозреватель Global Times высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры, которые среди прочего предусматривают оказание военной помощи друг другу.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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