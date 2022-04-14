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Российские беспилотники смогут автоматически распознавать технику НАТО

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Российские разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

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«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, каталог будет включать оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.

«Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше. — Ред.), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца — когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины», — подытожил он.

Отмечается, что беспилотные комплексы активно применяются Россией в рамках спецоперации по защите Донбасса как для разведывательных задач, предполагающих вскрытие военных объектов Украины, так и для ударных — МО РФ неоднократно демонстрировало видео ударов БПЛА по украинской бронетехнике, складам, позициям войск.

Как сообщил агентству другой информированный источник, БПЛА задействуются и в рамках разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, когда аппарат в режиме времени, близком к реальному, обнаруживает цель, передает ее координаты, а затем корректирует огонь артиллерии или удары авиации, обеспечивая ее эффективное поражение.

Ранее, 2 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении российской армии находится более 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также указал на необходимость развивать беспилотную авиацию.

В сентябре российский лидер отметил уникальность российского вооружения и военной техники. Он также подчеркивал, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире.

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