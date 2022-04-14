МЧС продлило лавинную опасность в центральной части Сахалина

МЧС проинформировало жителей центральной части острова Сахалин о продлении лавиноопасного периода. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.

«14–15 апреля лавиноопасно на территории Смирныховского района. На остальной территории о. Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин», — говорится в сводке.

Ранее в противолавинном центре Сахалинского УГМС предупреждали о повышенной опасности в период с 11 по 13 апреля. Также прогнозировали неблагоприятные погодные условия на 14 и 15 апреля.

Сотрудники МЧС напоминают, что основной задачей при попадании в лавину является защита дыхательных путей. Для этих целей можно использовать шарф, капюшон, рукавицы или ладони. В момент торможения лавины следует приблизиться к ее поверхности, пока снег не отвердел. По статистике, больше трети человек, попавших в лавину, выбираются самостоятельно.

13 апреля стало известно о гибели человека во время схода лавины в горах под Алма-Атой. Некий гражданин Франции был обнаружен спасателями без признаков жизни.

Как отметили представители департамента по чрезвычайным ситуациям, сход лавины спровоцировали шесть человек во время катания на склонах.

Ранее в этот день сообщалось, что лавина сошла в горах неподалеку от Алма-Аты. Согласно изначальным предположениям, под снегом оставались два человека. В поисковых мероприятиях были задействованы 30 человек, восемь единиц техники, вертолет и два кинологических расчета.