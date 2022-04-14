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Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России

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Сильные осадки ожидаются в Архангельской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областях и в Крыму. В Калмыкии прогнозируются пыльные бури, а на реках Ивановской, Московской и Новгородской областей 14–16 апреля — опасный подъем уровня воды в реках. Такие прогнозы дал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в Архангельской области будет снег, в Пензенской ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25–30 м/с.

«В Ростовской и Волгоградской областях тоже неблагоприятно — сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с», — сообщил он.

Синоптик добавил, что в Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.

Кроме того, метеоролог предупредил о достижении опасной отметки уровня воды в поселке городского типа Лух в Ивановской области, в городе Куровское и деревне Новинки в Московской области, в поселке Крестцы в Новгородская область.

«Это говорит о возможных подтопление огородов, строений [14–16 апреля]», — отметил Вильфанд.

13 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в столице на выходных, 16 и 17 апреля ожидается погода, которая «не порадует жителей Московского региона». Кроме того, в среднем на столицу может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.

До этого, 11 апреля, Вильфанд заявил, что в целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

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