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В РФ зарегистрировали выявляющий два участка генома SARS-CoV-2 тест

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Первый в мире изотермический тест, направленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, зарегистрирован в России. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что новый тест нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым не свойственна высокая изменчивость (как, например, в участках S-гена коронавируса).

«Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус», — добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что тест обладает высокой чувствительностью, а срок получения его результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классического ПЦР-теста.

Накануне в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в Москве сохранят возможность бесплатного ПЦР-тестирования на COVID-19 для людей с признаками заболевания.

Для жителей без симптомов ОРВИ, которые хотят пройти ПЦР-тестирование, диагностика доступна в городских поликлиниках на платной основе, как и ранее было до пандемии, уточнили в ведомстве.

8 апреля главный исследователь Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Елена Шалухо рассказала, что клинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» подтвердили безопасность разработки в ходе клинических испытаний на добровольцах в возрасте от 18 лет.

С помощью этого теста, по словам Шалухо, можно определить, сталкивался ли человек с возбудителем новой коронавирусной инфекции, нужно ли ему вакцинироваться. Также препарат можно будет применять в качестве вспомогательной диагностической процедуры для заболевших COVID-19.

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