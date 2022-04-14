Псаки: заявления Байдена не влияют на позицию США по Украине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила в среду, 13 апреля, что заявления американского президента Джо Байдена о «геноциде» не могут повлиять на позицию США по Украин.

По ее словам, слова Байдена о том, что действия российских военных на украинской территории — «геноцид», и что президент России «пытается стереть саму идею быть украинцем» являются его личной точкой зрения на происходящие события.

«Мирные переговоры мы всегда будем поддерживать. Президент, госсекретарь, советник по национальной безопасности всегда будут поддерживать. И мы поддерживаем украинцев в этих усилиях», — сказала Псаки на брифинге.

Также она выразила мнение, что вероятность отказа президента России от участия в мирных переговорах «из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США» мала.

Ранее в этот день в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине. По его словам, попытки извращения ситуации неприемлемы.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Он отметил, что это следует из проекта соглашения о мире, представленного Киевом накануне в переговорную группу России.

Лавров уточнил, что в новом проекте наблюдается отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, Россия считает этот замысел неприемлемым.

Между тем в Кремле заявили о необходимости продолжить диалог России и США, невзирая на оскорбления, прозвучавшие в адрес президента России Владимира Путина от его американского коллеги Джо Байдена 26 марта, когда лидер США заявил, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Байден также добавил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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