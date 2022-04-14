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Вице-канцлер ФРГ назвал ошибкой решение Киева не принимать Штайнмайера

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал дипломатической ошибкой решение Киева не принимать Штайнмайера
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Соответствующее мнение он высказал в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 14 апреля.

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«Федеральный президент является не просто частным лицом, федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны президента [Украины] Зеленского — отказ Германии. К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — сказал он.

При этом Хабек заявил, что относится с уважением «ко всему, что украинцы и президент Зеленский делают в нынешней ситуации».

Накануне, в среду, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что власти Украины пригласили канцлера Германии Олафа Шольца вместо президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Киев. Беседа в рамках визита канцлера должна касаться поставок Украине тяжелого вооружения, уточнил он.

Как заявили, в Свободной демократической партии ФРГ, невозможно представить, чтобы канцлер поехал в страну, которая объявила нежелательным визит федерального президента.

Депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» назвал такое решение киевских властей оскорблением для всей Германии.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не планирует посещать Украину. Он отметил, что за несколько дней до начала спецоперации по защите Донбасса был на Украине и часто звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не сообщал украинским властям о своем желании посетить Киев.

12 апреля Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств он намеревался посетить страну 13 апреля.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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