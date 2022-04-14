Китайская CNOOC заявила о прекращении работы в ряде западных стран

Китайская нефтяная компания CNOOC намерена свернуть деятельность в США, Канаде и Великобритании, чтобы оградить свои активы от западных санкций. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает агентство Reuters.

«Крупнейший китайский производитель оффшорной нефти и газа CNOOC Ltd. готовится прекратить сотрудничество с Великобританией, Канадой и США из-за опасений Пекина, что активы могут стать предметом к западным санкциям, сообщили источники в отрасли», — говорится в публикации.

CNOOC начала глобальную проверку перед выходом на Шанхайскую фондовую биржу с целью привлечь альтернативное финансирование после исключения акций компании из торгов в США в прошлом году.

Подчеркивается, что западные активы компания считает трудноуправляемыми и стремится избавиться от них. В частности, сотрудничество в данном направлении осложняется тем, что у руководителей CNOOC нет возможности посещать офисы своих партнеров в США.

По словам источника, в настоящий момент организация планирует освоить Латиноамериканский и Африканский рынки, а также хочет уделить первоочередное внимание разработке новых крупных месторождений в Бразилии, Гайане и Уганде.

31 марта в МИД КНР заявили о введении ответных визовых ограничений против ряда американских чиновников. Также стало известно, что правительство Китая выражает протест США в связи с масштабными и частыми провокациями со стороны американских военных кораблей и самолетов.

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай распространяет ложь об альянсе и Украине и ставит под сомнение принципы безопасности в Европе. Он напомнил, что Пекин не осудил спецоперацию России по защите Донбасса и воздержался от голосования при рассмотрении соответствующей резолюции на Генеральной ассамблее ООН.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.