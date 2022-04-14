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В Якутске на реке Лена загорелось судно

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Возгорание крупного судна произошло на реке Лена в Якутске, никто не пострадал. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба управления МЧС по республике Саха.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дамбы на острове Малый Хатыстах.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в четверг в 00:40. Площадь пожара на судне составила 140 кв. м., в том числе огонь повредил моторный отсек судна. Пожарные оперативно устранили огонь, передала пресс-служба ведомства.

На тушение было задействовано 38 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники.

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего, на месте работает дознаватель МЧС.

Ранее, 18 февраля, крупный пожар произошел на круизном пароме с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у берегов Греции в Ионическом море. По информации издания Skai.gr, паром курсировал по маршруту Игуменица–Бриндизи и в момент возникновения пожара находился в Эрейкусе. Очаг возгорания, предположительно, находился на палубе третьего этажа. Капитан запросил эвакуацию корабля.

Позже сообщалось, что все пассажиры и экипаж эвакуированы с горящего парома.

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