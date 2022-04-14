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Минобороны РФ: российские войска полностью освободили от боевиков «Азова» морской торговый порт в Мариуполе

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что вечером, 13 апреля, торговый порт Мариуполя полностью освобожден от группировок националистов, националистической группировки «Азов» полностью заблокированы и не могут выбраться из окружения российской армии.

«В городе Мариуполе полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт», — сказал он.

Все заложники, которые были в плену у украинских радикалов, находятся в безопасности, силовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил Конашенков.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — подчеркнул генерал-майор.

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Ранее в этот день представитель Минобороны рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

Накануне Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов, защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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