Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине. Об этом в среду, 13 апреля, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что в конце марта Блинкен встретился с наследным принцем Мухаммед бен Зейдом в Марокко. Во время разговора он «признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов, и попросил прощения за это». Речь идет о январской атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек.

По данным издания, такой шаг был направлен на то, чтобы заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Уточняется, что представитель госдепа США не раскрыл мотивы этого поступка, однако не стал опровергать публикацию.

Ранее, 2 апреля, председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вашингтон уверенно завоевывает статус ненадежного партнера. Это сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока.

Сенатор отметил, что Вашингтон «вступил на скользкую тропу», когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия.

Ранее, 31 марта, газета The Washington Post сообщала, что специальная операция России по защите Донбасса вызвала новое напряжение между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Отмечалось, что одним из наиболее острых вопросов является нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об «осуждении» спецоперации РФ по защите Донбасса.

Как писало издание, в администрации президента США Джо Байдена считают «недостаточно решительными» высказывания против действий Москвы со стороны стран Персидского залива. А те, в свою очередь, указывают на неспособность администрации Байдена реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене и стремление США подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе.

Кроме того, говорилось, что в ОАЭ недовольны задержками поставок в страну истребителей США F-35 и всё еще продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

С 26 по 30 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поездку по Израилю, палестинским территориям, Марокко и Алжиру, во время которой обсуждался широкий круг региональных и глобальных тем, включая события на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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