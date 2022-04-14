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МИД РФ ввел зеркальные санкции против 398 конгрессменов США

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МИД России ввел зеркальные санкции против американских политиков. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 13 апреля на его сайте.

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Отмечается, что в «черный список» попали 398 членов палаты представителей конгресса США.

«В порядке реакции на очередную «волну» антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в «черный список» российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов палаты представителей конгресса США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что политики вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе. Им запрещен въезд в Россию.

В МИДе также предупредили об объявлении новых контрмер в ближайшее время, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в стоп-лист, и другие ответные шаги. В ведомстве пояснили, что это связано с постоянным введением санкций в отношении России.

Ранее, 6 апреля, минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

24 марта США объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров. В их числе — глава Сбербанка Герман Греф. В санкционный список также вошли 328 депутатов Госдумы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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