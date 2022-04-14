Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 апреля

В четверг, 14 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в температура воздуха составит +10…+12 градусов, ночью столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

Днем ожидается ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 6–11 м/c, ночью будет слабый ветер.

Атмосферное давление составит 750–753 мм ртутного столба.

13 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в столице на выходных, 16 и 17 апреля ожидается погода, которая «не порадует жителей Московского региона». Кроме того, в среднем на столицу может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.

11 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.