Корреспондент «Известий» показал зачистку Мариуполя от националистов

Вооруженные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) продолжают зачищать кварталы Мариуполя от украинских националистов. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры работы сил ДНР в одном из городских дворов.

Он отметил, что украинских националистов остается все меньше.

«Там проходит тотальная зачистка (показывает на соседний дом — Ред) вооруженными силами ДНР», — рассказывает военный Донецкой народной республики с позывным «Кабан».

На кадрах видны разрушенные жилые дома.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Позже в среду были опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. По словам одного из военнопленных, его группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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