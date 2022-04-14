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Сирийских военных обучили разминированию установкой «Змей Горыныч»

Российские инструкторы обучили сирийских военных разминированию установкой «Змей Горыныч»
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Российские инструкторы обучили сирийских военных разминированию самоходной реактивной установкой Ур-83п с удлиненным зарядом разминирования, получившей в народе прозвище «Змей Горыныч».

«Это установка разминирования Ур-83п с удлиненным зарядом разминирования. Об ее эффективности все, кто должен знать, знают. Она эффективно применяется и для проделывание проходов и выполняет другие тактические задачи», — сказал представитель Вооруженных сил России (ВС РФ) в Сирийской Арабской Республике (САР) «Известиям».

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По словам российского военного, те сирийские военные, кто ни разу до тренировок не видел «Змей Горыныча», достаточно быстро начали ориентироваться в работе с установкой, и обучение проходит легко.

«Эта установка позволяет нам проделать проход в минном поле протяженностью более 100 м. Практически со стопроцентной гарантией позволяет сделать проход шириной 6–8 м», — добавил представитель ВС России.

Инструкторы из России потратили несколько часов, чтобы научить сирийцев пользоваться новой машиной. После чего солдаты успешно привели ее в действие и пошли в атаку.

7 апреля сирийские военные провели комплексные занятия на специальном полигоне «Джебаб» вблизи столицы Сирии — Дамаска — под руководством российских военных. Подразделения сирийской армии на тренировках изучили новый для них тактический прием — перемещение боевыми тройками. Бойцы сирийской армии высоко оценили опыт, которым с ним поделилась российская сторона, и назвали его «очень ценным».

31 марта российские инструкторы обучили сирийских офицеров из сухопутной дивизии «Тигры» прыжкам с парашютом.

14 марта сирийские военнослужащие заявили, что готовы поехать в качестве добровольцев на Донбасс, чтобы помочь России в проведении специальной военной операции по защите мирного населения этого региона. Как объяснили сирийцы, они верны дружбе с Россией, солидарны с ней в борьбе с международным терроризмом и готовы помочь ей бороться с нацизмом на Украине.

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