Клишас оценил идею проведения референдума на Украине

Украина не является ни правовым, ни свободным, ни демократическим государством. Поэтому возможный референдум по итогам переговоров с РФ может стать инструментом манипулирования в руках организаторов. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«У них отношение к Конституции очень специфическое после антиконституционного переворота 2014 года. Но есть ряд вопросов, которые подлежат вынесению на референдум. Предметом вынесения может быть изменение I, III, XIII глав Конституции Украины, вопросы общегосударственного значения, изменение территорий и ряд других вопросов. Если Украина исходит из того, что территории Крыма и Донбасса принадлежат ей, то референдум в соответствии с положениями их же собственных законов проведен быть не может», — подчеркнул Клишас.

Он также добавил, что рассчитывать на то, что Украина при принятии своих политических решений будет опираться на демократические процедуры, «весьма сложно». «Мы видим тотальную цензуру, запрет оппозиции, запугивание», — резюмировал глава комитета.

Также во время беседы он перечислил условия возвращения западных соцсетей, рассказал о реализации конституционных поправок и высказал мнение о судьбе YouTube.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»