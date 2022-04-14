Пушков оценил слова Зеленского об «исчезновении» РФ с мировой арены

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия в случае отказа от переговоров якобы навсегда исчезнет с мировой политической арены.

«Несуразица... Это не о России. Другой масштаб, другое самосознание, другая история. Это актеры исчезают со сцены. Или покидают ее. Это — да», — отреагировал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинский лидер вновь выступил по видеосвязи, в своей речи он высказался о процессе переговоров с Россией на фоне проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.

«Россия или пойдет на переговоры, чтобы закончить <спецоперацию>, либо навсегда исчезнет с мировой арены» — заявил Зеленский.

В свою очередь, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать переговорный процесс с Россией.

12 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев изменил позицию на переговорах. Российский лидер указал, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, представленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

Последние очные переговоры, четвертые по счету, состоялись 29 марта в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил тогда глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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