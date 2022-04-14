Прямой эфир
Мир
Президент Польши Дуда выступил против продолжения диалога с Россией
Мир
Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Мир
Глава Пентагона снова заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая
Мир
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
Экономика
Компания Tenaris прекратила обслуживать энергетический сектор России
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
Сюжет:

Пушков оценил слова Зеленского об «исчезновении» РФ с мировой арены

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия в случае отказа от переговоров якобы навсегда исчезнет с мировой политической арены.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Несуразица... Это не о России. Другой масштаб, другое самосознание, другая история. Это актеры исчезают со сцены. Или покидают ее. Это — да», — отреагировал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день украинский лидер вновь выступил по видеосвязи, в своей речи он высказался о процессе переговоров с Россией на фоне проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.

«Россия или пойдет на переговоры, чтобы закончить <спецоперацию>, либо навсегда исчезнет с мировой арены» — заявил Зеленский.

В свою очередь, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать переговорный процесс с Россией.

12 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев изменил позицию на переговорах. Российский лидер указал, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, представленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

Последние очные переговоры, четвертые по счету, состоялись 29 марта в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил тогда глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022