Венесуэла объявила о запуске собственной социальной сети

На территории Венесуэлы в ближайшее время заработает новая социальная сеть. Об этом в среду, 13 апреля, заявил глава государства Николас Мадуро.

«Скоро мы запустим соцсеть, сделанную в Венесуэле группой молодых предпринимателей. Она будет более популярной, чем Instagram и Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской)», — сообщил он в Twitter и призвал жителей Венесуэлы регистрироваться на новом ресурсе.

Уточняется, что интернет-площадка называется Venapp.

Приложение уже доступно для скачивания в Google Play, AppStore и на других платформах.

Ранее, 29 марта, в России заявили о начале работы над собственным магазином приложений для Android. Проект уже получил название NashStore. Оттуда пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения, производить оплату подписок. Также он позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений.

28 марта разработчики российской соцсети «Россграм» показали рабочий прототип своего приложения. Предприниматель Александр Зобов показал, как устроена лента «Россграма», попробовал загрузить фото, видео и сторис, а также уделил внимание стандартным функциям всех соцсетей: возможности оставлять лайки, комментировать публикации и подписываться на других пользователей.

Также 10 февраля анонсировали начало работы социальной сети TRUTH Social, созданной по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. Запуск площадки был назначен на конец марта. Проект стартовал вскоре после того, как аккаунты экс-лидера Штатов были заблокированы сразу на нескольких популярных ресурсах.

15 октября 2021 года стало известно, что российские и венесуэльские специалисты заняты в совместном проекте по разработке защищенного мессенджера. По словам замглавы «Ростеха» Александра Назарова, стороны прорабатывают внедрение информационных решений управления системой электроэнергетики с электроэнергетической компанией Corpoelec. Помимо этого, РФ и Венесуэла работают над цифровизацией производственных процессов авиакомпании Сonviasa.