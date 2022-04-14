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Bloomberg рассчитал цену возможного отказа ФРГ от российского газа

Bloomberg: Германии обойдется в €220 млрд возможный резкий отказ от российского газа
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Немедленный отказ от поставок российских энергоносителей обойдется Германии в €220 млрд ($240 млрд). Об этом 13 апреля сообщило агенство Bloomberg.

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Экономические институты, консультирующие правительство Берлина, предупредили, что полная остановка импорта российского газа приведет к «резкой рецессии».

Так, решение стать независимым от поставок сырья из РФ, прогнозируют эксперты, может стоить ФРГ €220 млрд ($240 млрд) или 6,5% ВВП страны.

Такую сумму, по данным экономистов, Германия заплатит в течение нескольких лет, поскольку стране после отказа от российского голубого топлива будет необходимо перестроить часть энергоснабжения и энергоемкой промышленности.

Накануне немецкое издание Compact сообщило, что введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах. В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

12 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило о том, что инфляция в Германии в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

В свою очередь, в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики. В комитете подчеркнули необходимость государственной поддержки для компаний, которые уже пострадали или находятся в зоне риска.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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