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Обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка в прошлом арестовывали 12 раз

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Полиция в прошлом 12 раз арестовывала Фрэнка Джеймса, задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.

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«Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах», — сказал он.

В частности, он четыре раза был задержан за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.

Как сообщил Эссиг, пистолет «Глок», который обнаружили на месте стрельбы в метро Нью-Йорка, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.

Ранее в этот день прокурор Восточного округа Нью-Йорка заявил, что в городе был задержан подозреваемый по делу о стрельбе в бруклинском метро — 62-летний Фрэнк Джеймс, суд уже предъявил ему обвинения в террористическом нападении.

По его словам, обвиняемый может получить пожизненное заключение. Мотивы преступления всё еще выясняются.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка — Бруклине — стало известно накануне. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. В результате инцидента были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших. По информации корреспондента «Известий» Юлии Петровой, на месте происшествия работали более 100 полицейских, агенты ФБР и саперы с собаками.

Позже глава полицейского управления города Кишант Сьюэл сообщила, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 62-летний темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку. По данным правоохранительных органов, стрелок совершил 33 выстрела.

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