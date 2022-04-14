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ВС РФ доставили более 30 т гумпомощи жителям Харьковской области

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Российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Об этом 13 апреля сообщило Министерство обороны России (МО РФ).

Всего, по данным ведомства, гуманитарную помощь пришли получить около 500 человек: среди них как местные жители, так и беженцы из Харькова.

В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, передала пресс-служба военного ведомства. В состав продуктовых наборов входят крупы, консервы, подсолнечное масло, конфеты.

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Отмечается, что помимо раздачи продуктовых наборов, в регионе впервые организована поставка лекарств. Население в большей степени пожилое, поэтому это самая большая здесь необходимость.

«Весь гуманитарный груз был распределен и передан нуждающимся жителям. В свою очередь, местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь», — сообщили в министерстве.

Для справедливого распределения всех продуктов и лекарств в области составляют специальные списки и назначают людей, ответственных за раздачу продуктов.

Так, вся забота о больных легла на плечи жительница Харькова Екатерины, которая раньше работала в городе фармацевтом. Екатерина рассказывает, что с первого дня, уже больше месяца, к ней ежедневно приходят соседи. Знают, что работала в аптеке, и просят хоть каких-то медикаментов.

Для налаживая поставок медикаментов ей пришлось отладить систему заявок через российских военнослужащих.

«Люди приходили к нам, когда мы получали в первый раз от вас помощь. Мы писали списки, у людей здесь сахар, инсульт. К нам скорая не доезжает. Только так. Написали нам списки, ну вот (показывает на камеру). Солдатам отдавали. Ну, разные люди приходят. Маленькие детки. У кого-то зубки растут, у кого что», — рассказала Екатерина.

Кроме этого, в Харьковскую область привезли хозяйственные товары. Мыло, шампуни, бритвенные станки, детские и взрослые памперсы, средства для мытья посуды, зубные щетки и пасту.

Накануне сообщалось, что всего с 2 марта на Украину Россия доставила 11 242,8 т гуманитарных грузов, провела 810 гуманитарных акций.

Ранее, 10 апреля, Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области Украины. 8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и еду.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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