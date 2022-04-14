Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в полуфинал ЛЧ

Английские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в среду, 13 апреля, вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Отмечается, что «Ливерпуль» сыграл вничью (3:3) с португальской «Бенфикой» и прошел в следующий раунд по сумме двух матчей.

В составе «Ливерпуля» дублем отметился Роберто Фирмино (55-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Ибраима Конате (21).

При этом «Манчестер Сити» также сыграл вничью с испанским «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:0.

Накануне мадридский «Реал» со счетом 2:3 уступил английскому «Челси» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

В полуфинале «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Ранее, 18 марта, сообщалось, что в пригороде Женевы в городе Ньон прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Решающий матч Лиги чемпионов будет проходить 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа). Франция не принимала у себя финал Лиги чемпионов с 2006 года.

Изначально финальная игра должна была состояться 28 мая на петербургском стадионе «Газпром Арена». 24 февраля агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о планах УЕФА перенести ее из-за проведения Россией специальной военной операции в Донбассе и признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. До этого с просьбой о переносе матча к УЕФА обратилась группа депутатов Европарламента.

25 февраля стало известно, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций «в наказание» России перенес место проведения финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.