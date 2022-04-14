Прямой эфир
Мир
Президент Польши Дуда выступил против продолжения диалога с Россией
Мир
Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Мир
Глава Пентагона снова заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая
Мир
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
Экономика
Компания Tenaris прекратила обслуживать энергетический сектор России
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США

Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вышли в полуфинал ЛЧ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Английские футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в среду, 13 апреля, вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Клубы по интересам: УЕФА выступил против Суперлиги
Футболистам команд-учредителей грозят отстранением от всех европейских турниров

Отмечается, что «Ливерпуль» сыграл вничью (3:3) с португальской «Бенфикой» и прошел в следующий раунд по сумме двух матчей.

В составе «Ливерпуля» дублем отметился Роберто Фирмино (55-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Ибраима Конате (21).

При этом «Манчестер Сити» также сыграл вничью с испанским «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:0.

Накануне мадридский «Реал» со счетом 2:3 уступил английскому «Челси» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

В полуфинале «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Ранее, 18 марта, сообщалось, что в пригороде Женевы в городе Ньон прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Решающий матч Лиги чемпионов будет проходить 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа). Франция не принимала у себя финал Лиги чемпионов с 2006 года.

Изначально финальная игра должна была состояться 28 мая на петербургском стадионе «Газпром Арена». 24 февраля агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о планах УЕФА перенести ее из-за проведения Россией специальной военной операции в Донбассе и признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. До этого с просьбой о переносе матча к УЕФА обратилась группа депутатов Европарламента.

25 февраля стало известно, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций «в наказание» России перенес место проведения финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022