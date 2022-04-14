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Во Франции назначен новый глава военной разведки

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Генерал Жан Ланглад де Монгро назначен новым начальником военной разведки Франции. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила газета Figaro со ссылкой источники в военном ведомстве.

Отмечается, что ему 52 года. Ранее генерал командовал 11-й воздушно-десантной бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что глава французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после всего семи месяцев пребывания на посту.

Отмечалось, что генерал уволен за «недостатки в работе разведки в период украинского кризиса».

Ранее в этот же день официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь заявил, что Франция внимательно следит за развитием ситуации на Украине, в том числе и за ходом переговоров между Москвой и Киевом.

Он также подчеркнул, что задачей Франции является сохранение путей диалога с Россией. Это, со слов госсекретаря, «сейчас необходимо как никогда».

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