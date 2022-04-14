В Белом доме допустили введение новых санкций против России

США рассматривают возможность введения новых санкций против России на фоне ситуации на Украине. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что эта тема обсуждалась в ходе разговора американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Дополнительные санкции, рассмотрение дополнительных санкций. Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. И президент [Байден] также это донес сегодня [в разговоре с Зеленским]», — сказала она.

По словам представителя Белого дома, в плане санкций всегда можно сделать больше, так как есть набор шагов, которые можно предпринять.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действия других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции.

По ее словам, мотивы ряда государств, пытающихся обогатиться за счет сохранения торговли с Россией, недальновидны. Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.

9 апреля США расширили список запрещенных к экспорту товаров в Россию. 8 апреля стало известно о том, что Вашингтон расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. В санкционный пакет вместе с другими компаниями попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса». Министерство финансов предписало американским гражданам и компаниям прекратить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

7 апреля министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли». Также введены санкции в отношении промышленных компаний и банков РФ.

Также в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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