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Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР возросло до 306

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В результате наводнения в городе Дурбан провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР погибли по меньшей мере 306 человек. Об этом в среду, 13 апреля, агентство France Presse со ссылкой на пресс-службу провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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«К вечеру 13 апреля мы получили данные о гибели в провинции в результате наводнения 306 человек», — говорится в заявлении.

Большое количество человек, при этом, по-прежнему числится пропавшими без вести.

Как отметил синоптик национальной метеорологической службы Тавана Дипуо, в некоторых частях провинции за последние 48 часов выпало более 450 мм осадков, что составило почти половину годового количества осадков, характерного для этой территории.

Таким образом, на муниципалитет Дурбан обрушились самые сильные дожди за 60 лет.

12 апреля сообщалось, что в провинции Квазулу-Натал погибли 59 человек. Телеканал ENCA сообщал, что 45 человек погибли в городе Дурбан, 14 — в Ндведве и Квадукузе.

Премьер Зихле Зикалала созвал специальное исполнительное собрание, чтобы получить отчет о стихийном бедствии.

Проливные дожди шли в регионе с конца прошлой недели. Больше всего пострадали северные пригороды главного порта страны Дурбана, где оказались частично затоплены жилые кварталы. Во многих местах выявлены оползни, разрушены здания, построенные на песке без фундамента.

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