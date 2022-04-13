Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР приостановят с 11 мая

Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановлено. Соответствующее распоряжение руководства ОЭСР вступит в силу 11 мая. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе агентства.

«Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля по решению руководящего органа ОЭСР. Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в заявлении.

Россия присоединилась к АЯЭ в 2013 году наряду с другими членами объединения получала поддержку в развитии научной, технологической и правовой базы, необходимой для безопасного, экологичного и рационального использования атомной энергии в мирных целях.

Между тем, 8 апреля стало известно, что научный институт «Росатома» готовит инфраструктуру для прототипа будущего термоядерного реактора. Новую экспериментальную установку планируется построить к 2030 году в Троицке.

Также в конце марта прошло заседание секции «Инженерно-технические вопросы управляемого термоядерного синтеза (УТС)» научно-технического совета № 6 «Росатома». Участники встречи обсудили реализацию федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий», включенного в комплексную программу «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (КП РТТН).

1 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об успешном завершении переговоров с РФ по вопросам обеспечения безопасности украинских атомных электростанций.

30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обращение американского сенатора Роберта Менендеса в МАГАТЭ является вопиющим вмешательством в дела агентства.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов опроверг заявления о том, что действия России на Украине создают угрозу ядерной безопасности. По его словам, действующие блоки АЭС работают в нормальном режиме.

По информации российского внешнеполитического ведомства, 28 марта Менендес направил письмо гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с требованием «не допустить саботажа украинской энергетической инфраструктуры со стороны Вооруженных сил России».

12 марта в «Росатоме» заявили, что управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются украинским персоналом, однако консультируют его российские специалисты. Там также добавили, что мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации осуществляются в тесном контакте с МАГАТЭ.