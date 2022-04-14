МО РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в Донбассе

В Министерстве обороны РФ в четверг, 14 апреля, рассказали о подвигах российских военнослужащих во ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Отмечается героизм ефрейтора Радмира Таова, который, будучи водителем дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения, находясь на поле боя, вытащил из горящего автомобиля пять раненых человек, чем спас им жизнь, кроме того, смог вовремя доставить боеприпасы российским военным.

В оборонном ведомстве уточнили, что бригада Таова осуществляла подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась авиаудару противника. Под обстрелами ефрейтор вывел грузовой автомобиль с боеприпасами из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Также ставиться в пример подвиг капитана Петра Четкина, группа под руководством которого выполняла задачи по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ожесточенном бою группой Четкина было уничтожено четыре вражеских автомобиля с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, два самолета, а также часть живой силы противника.

В результате действий группы капитана, добавили в ведомстве, противник был лишен возможности сдерживать наступление российских войск, это, в свою очередь, позволило основным силам проникнуть через образовавшийся коридор вглубь обороняющихся националистов и нанести решающий удар, обеспечив освобождение аэродрома от националистов.

Рядовой, механик-радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона Шерзот Фозилов, продолжили в Минобороны, в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по передаче информации артиллерийской разведке и корректировке огня, когда в результате очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, а дивизион на некоторое время лишился возможности корректировать огонь.

Фозилов оперативно восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил ведение корректировки огня. В результате его мужественных и профессиональных действий, силами артиллерийского дивизиона было уничтожено три укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и порядка 40 националистов.

В оборонном ведомстве также рассказали о лейтенанте, командире взвода Сергее Романенко. Ночью он выполнял специальные задачи в составе дозорной группы и обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, которые готовились нанести огневой удар по подразделениям российских войск.

Романенко грамотно использовал рельеф местности и, используя эффект неожиданности, силами разведдозора атаковал украинских боевиков. В бою было уничтожено две машины и восемь националистов. Другая их часть, понимая, что им не выстоять против российских военнослужащих, сдались в плен.

Кроме того, у сдавшихся националистов было изъято девять автоматов АК-74, четыре станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника.

При этом потерь в подразделении российских инженеров не было. Обнаруженные у боевиков документы позволили вскрыть сеть позывных подразделений противника.

13 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8 — на военном аэродроме Миргород.

Также Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Он уточнил, что среди сдавшихся 47 военнослужащих женского пола, кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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