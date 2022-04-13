Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отказе трех стран поддерживать эмбарго на газ из России

Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Об этом в среду, 13 апреля, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала CNN.

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он.

Австрийский лидер отметил, что Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, так как от него зависит промышленность разных стран. По его словам, расхождение позиций европейских стран по газовому эмбарго не повлечет за собой раскола Евросоюза.

«Вы знаете, Европейский союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время», — подытожил Нехаммер.

Накануне стало известно, что глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Москве.

Нехаммер прибыл с визитом в Москву в воскресенье. Встреча прошла на следующий день, 11 апреля, в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в закрытом от прессы режиме и продлилась 75 минут.

Визит австрийского канцлера был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. До своего визита в Москву Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой украинский лидер заявил, что желает вести прямые переговоры с Путиным. Это предложение было передано президенту России. Однако, по словам канцлера, на него «не последовало значительной реакции».

Канцлер Австрии назвал беседу открытой и очень жесткой.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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