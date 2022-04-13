Благоустройство парка 8 Марта завершат в Ростове-на-Дону к маю

В Ростове-на-Дону к началу мая планируют завершить благоустройство парка 8 Марта (Димитриевский). Об этом сообщает городская администрация.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. Подрядчик обустроил там детский городок, площадки для воркаута и выгула собак, пешеходную зону с велодорожкой и светильниками, а также установил лавочки и высадил десятки деревьев, пишет RostovGazeta.

В целом на территории парка созданы три площадки для активного отдыха и тренировок. Кроме того, с трех сторон появились входные группы в парк.

«Общестроительные работы на объекте мы завершили полтора месяца назад. Сейчас приступили к работам, которые ранее не позволяла выполнить погода — в основном это укладка прорезиненного покрытия», — объяснил директор фирмы-подрядчика Андрей Дыкань.

Рабочим осталось уложить цветные слои резинового покрытия на детской площадке и велодорожке, а также установить спортивные снаряды и тренажеры на площадке для воркаута. Полностью завершить работы и сдать объект планируется к 1 мая.