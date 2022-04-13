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Россия ввела санкции в отношении 87 канадских сенаторов

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Власти РФ приняли решение ввести контрсанкции в отношении Канады. Так, рестрикции Москвы коснутся 87 канадских сенаторов. Об этом 13 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

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Российские рестрикции последовали за решением Канады внести весь состав Совета Федерации в «черный список», а также другими «враждебными шагами, предпринимаемыми Оттавой».

Решением МИД РФ сенаторы Канады внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист». Санкционные ограничения включают в том числе запрет на въезд в Россию.

Кроме того, ведомство пообещало в ближайшее время объявить о новых рестрикциях в отношении Канады, включая очередное расширение российского «стоп-листа».

Ранее в этот день МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителе конгресса США.

Накануне, 11 апреля, правительство Канады ввело дополнительные санкции против 33 предприятий оборонно-промышленного сектора России. Причиной новых ограничений МИД Канады называет то, что «эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам» в ходе специальной операции России.

5 апреля канадское правительство ввело санкции против девяти жителей РФ, в частности бизнесменов.

Месяц назад Оттава ввела санкции в отношении 10 россиян, причастных к операции России по защите Донбасса. Под них попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бизнесмен Олег Дерипаска. Им запрещено вести дела в Канаде, а активы заморожены.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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