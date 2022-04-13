Россия ввела санкции в отношении 87 канадских сенаторов

Власти РФ приняли решение ввести контрсанкции в отношении Канады. Так, рестрикции Москвы коснутся 87 канадских сенаторов. Об этом 13 апреля сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Российские рестрикции последовали за решением Канады внести весь состав Совета Федерации в «черный список», а также другими «враждебными шагами, предпринимаемыми Оттавой».

Решением МИД РФ сенаторы Канады внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист». Санкционные ограничения включают в том числе запрет на въезд в Россию.

Кроме того, ведомство пообещало в ближайшее время объявить о новых рестрикциях в отношении Канады, включая очередное расширение российского «стоп-листа».

Ранее в этот день МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителе конгресса США.

Накануне, 11 апреля, правительство Канады ввело дополнительные санкции против 33 предприятий оборонно-промышленного сектора России. Причиной новых ограничений МИД Канады называет то, что «эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам» в ходе специальной операции России.

5 апреля канадское правительство ввело санкции против девяти жителей РФ, в частности бизнесменов.

Месяц назад Оттава ввела санкции в отношении 10 россиян, причастных к операции России по защите Донбасса. Под них попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бизнесмен Олег Дерипаска. Им запрещено вести дела в Канаде, а активы заморожены.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».