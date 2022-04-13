Производитель Vanish, Durex и «Нурофена» начал процесс передачи прав на российский бизнес

Британский производитель лекарств, бытовой химии и других товаров Reckitt Benckiser Group Plc начал процесс передачи права собственности на российский бизнес. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе компании.

«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — говорится в сообщении.

Как объяснили в Reckitt, передача основана на ранее «объявленном решении заморозить капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России»

В компании пообещали тесно сотрудничать с коллегами из России над деталями различных вариантов, а также сделать все возможное для обеспечения их постоянной работы в «любой новой структуре». Кроме того, сотрудникам в РФ до конца года продолжат выплачивать заработную плату и пособия.

Reckitt Benckiser специализируется на продаже продукции разных сегментов, среди них средства личной гигиены, лекарства и продукты питания. Производитель владеет такими брендами, как Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Strepsils, Nurofen, Durex и Dettol.

В тот же день в Центре развития перспективных технологий пообещали, что дефицита ибупрофена в России в связи с передачей британской компанией бизнеса не будет.

29 марта крупнейший мировой производитель товаров для здоровья — американская компания Johnson & Johnson заявила о решении приостановить поставки в РФ средств личной гигиены. J&J производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья. Портфель брендов компании включает в себя марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и др.

23 марта общественники и депутаты Госдумы попросили ФАС и Генпрокуратуру применить меры административной и уголовной ответственности к компаниям Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo за то, что иностранный бизнес в России на фоне ухода многих компаний провоцирует завышение цен, ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции.