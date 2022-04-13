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Президент Польши Дуда выступил против продолжения диалога с Россией

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Президент Польши Анджей Дуда выступил против дальнейшего диалога с Россией. Об этом он заявил в среду, 13 апреля, во время своего визита в Киев. Трансляцию его выступления вело Польское телевидение.

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«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — сказал Дуда.

По словам польского лидера, против России должны быть введены «исключающие санкции».

Ранее в этот день Дуда прибыл в Киев, куда вместе с ним приехали президенты Латвии, Литвы и Эстонии. Лидеры балтийских государств встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявил накануне глава литовской республики Гитанас Науседа, цель поездки — обсудить вопросы политической поддержки и военной помощи Украине.

Также в среду польский историк Михал Крупа в статье для журнала The American Conservative указал на то, что отношение Польши к России на фоне ситуации на Украине похоже на воинственный угар, лишенный всякого смысла. По его словам, подбадривание польских политиков со стороны США создает в Варшаве иллюзию, будто они обрели некий возвышенный статус на международной арене. Автор статьи добавил, что Дуда де-факто исполняет обязанности вице-президента Украины, требуя от западных стран поставок оружия.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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