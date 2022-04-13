Проезд грузовиков ограничат на трассах Волгоградской области в жару

На дорогах Волгоградской области в летний период ограничат проезд тяжеловесных машин. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ограничения вводятся в период с 20 мая по 31 августа. С 10:00 до 22:00 грузовикам будет запрещено передвигаться по трассам с асфальтобетонным покрытием.

Запрет будет действовать при температуре свыше 32 градусов тепла, учитывая сводки Гидрометцентра России, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Ответственным за введение ограничения назначен региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. О возможных маршрутах объезда автомобилистов проинформируют путем установки знаков.