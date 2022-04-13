Прямой эфир
Мир
Байден продлил режим ЧС из-за действий России
Мир
Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Наука
Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Интернет
Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
В США оценили возможность исключения России из ОБСЕ
Мир
Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
Общество
S7 Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Нальчиком
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США

Суд обвинил стрелявшего в метро Нью-Йорка в террористическом нападении

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нью-Йорке задержан подозреваемый по делу о стрельбе в бруклинском метро 62-летний Фрэнк Джеймс, суд уже предъявил ему обвинения в террористическом нападении. Об этом сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис 13 апреля.

Мужчина был арестован ранее в среду патрульными в Ист-Виллидж.

Нападение в час пик: что известно о стрельбе в метро Нью-Йорка
Мужчина утром открыл огонь по пассажирам на одной из станций в Бруклине

«Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде <…> за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте», — уточнил Пис.

По его словам, обвиняемый может получить пожизненное заключение.

Мотивы преступления все еще выясняются.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка Бруклин стало известно накануне. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. В результате инцидента были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших. По информации корреспондента «Известий» Юлии Петровой, на месте происшествия работали более 100 полицейских, агенты ФБР и саперы с собаками.

Позже глава полицейского управления города Кишант Сьюэл сообщила, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 62-летний темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку. По данным правоохранительных органов, стрелок совершил 33 выстрела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022