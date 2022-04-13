Суд обвинил стрелявшего в метро Нью-Йорка в террористическом нападении

В Нью-Йорке задержан подозреваемый по делу о стрельбе в бруклинском метро 62-летний Фрэнк Джеймс, суд уже предъявил ему обвинения в террористическом нападении. Об этом сообщил журналистам прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис 13 апреля.

Мужчина был арестован ранее в среду патрульными в Ист-Виллидж.

«Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде <…> за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте», — уточнил Пис.

По его словам, обвиняемый может получить пожизненное заключение.

Мотивы преступления все еще выясняются.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка Бруклин стало известно накануне. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. В результате инцидента были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших. По информации корреспондента «Известий» Юлии Петровой, на месте происшествия работали более 100 полицейских, агенты ФБР и саперы с собаками.

Позже глава полицейского управления города Кишант Сьюэл сообщила, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 62-летний темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку. По данным правоохранительных органов, стрелок совершил 33 выстрела.