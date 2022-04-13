Прямой эфир
Мир
Байден продлил режим ЧС из-за действий России
Мир
Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Наука
Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Интернет
Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
В США оценили возможность исключения России из ОБСЕ
Мир
Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
Общество
S7 Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Нальчиком
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
Сюжет:

Минобороны РФ: в Мариуполе морской торговый порт полностью освобожден от боевиков «Азова»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков националистической группировки «Азов». Об этом в среду, 13 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт», — сказал он.

Конашенков отметил, что освобождены все заложники, которых боевики удерживали на судах.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее в этот день представитель Минобороны рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

Накануне Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов, защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022