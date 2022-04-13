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Благоустройство двух парков планируют завершить в Орске в 2023 году

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В городе Орске Оренбургской области в 2023 году планируют завершить благоустройство парков «Пищевик» и Северный. Об этом сообщает городская администрация.

В местах отдыха должны обустроить велодорожки и прогулочные тропинки из брусчатки и гранитной крошки, установить опоры освещения, лавочки и урны. Также специалисты проведут озеленительные работы, в том числе расчистят территории от старых насаждений и высадят новые.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», в «Пищевике» на месте старого фонтана планируется установить детскую площадку. Кроме того, в парке появятся качели, перголы, сцена для проведения районных и городских праздников, площадка для выгула собак.

В парке Северный обустроят технический проезд для автотранспорта. Возможно, появятся стационарные опорные пункты охраны общественного порядка. Соответствующее предложение поступило в связи со случаями вандализма.

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