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Производитель Vanish, Durex и «Нурофена» объявил о передаче прав на российский бизнес

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Владеющая брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish британская компания Reckitt Benckiser передаст свой бизнес в России другому владельцу. Об этом говорится 13 апреля в пресс-релизе на сайте компании.

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Процесс передачи бизнеса начат. Он может быть передан третьей стороне или сотрудникам компании.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими коллегами в России над деталями различных вариантов, доступных для обеспечения упорядоченного процесса. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную работу коллег в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную зарплату и пособия до конца 2022 года», — подчеркнули в Reckitt Benckiser.

Передача бизнеса в России другому владельцу основано на ранее принятом компанией решении остановить инвестиции, рекламу и спонсорство в России.

Reckitt Benckiser производит средства личной гигиены, презервативы, лекарства и продукты питания. Производитель владеет брендами Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Strepsils, Nurofen, Durex и Dettol.

Дефицита ибупрофена в России в связи с передачей Reckitt Benckiser бизнеса в России не будет, заявили 13 апреля в Центре развития перспективных технологий. Производство не останавливается, отметили в Центре.

Объявленные антироссийские санкции вызвали массовый уход из России иностранных брендов или приостановку их работы, отмечает «Газета.Ru». Число ушедших компаний уже исчисляется сотнями. Чаще всего жители России жалеют об уходе производителей электроники и бытовой техники.

18 марта эксперты рассказали «Известиям», что ситуация, сложившаяся в связи с санкциями Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки, чтобы пересчитать цены.

Правительство РФ объявило о мерах поддержки фармотрасли, а также указало, что запасов лекарств в стране достаточно.

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