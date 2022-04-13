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Садоводческие маршруты запустят в Оренбурге в конце апреля

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В Оренбурге в конце апреля намерены запустить садоводческие маршруты. Об этом сообщает городская администрация.

Всего в 2022 году откроют 41 дачное направление. Горожан планируют начать возить уже с 30 апреля, однако на сегодняшний день не на все маршруты найдены перевозчики, пишет 56orb.ru.

Расписание и число маршрутов в этом году не изменится. На данный момент определены перевозчики для 20 направлений, по остальным готовятся тендеры. Аукционы по ним рассчитывают опубликовать до конца недели, уточняет РИА «Оренбуржье».

На дачных маршрутах будут курсировать «ПАЗы» и «Волгобасы». Всего на линии задействуют 70 единиц транспорта. Перед их выпуском планируется проверить состояние дорог до СНТ.

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