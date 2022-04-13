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IT-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на «Госуслугах»

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Занятые в сфере информационных технологий и прошедшие аккредитацию российские компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников на портале госуслуг с 19 апреля. Об этом Минцифры РФ сообщило 13 апреля в Telegram.

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Всем предприятиям, претендующим на использование данной возможности, уже разослали правила оформления заявки.

С 19 апреля по 1 мая работодателю нужно будет подать заявку на «Госуслугах», для этого нужно заполнить специальную форму на каждого сотрудника и загрузить ее на портал. Призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке после 1 июня.

Отсрочку имеют право получить мужчины с гражданством РФ в возрасте с 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору и имеющие высшее образование по профилю IT.

Кроме того, сотрудник должен числиться в штате компании не менее 11 месяцев в годовой период с 1 апреля прошлого года или быть трудоустроенным в течение года после окончания учебы по профилю.

Также в этот день Минцифры России анонсировало проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов. Такую меру поддержки получат специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников. Процентная ставка — до 5% годовых. Предположительно, льготную ипотеку можно будет получить с середины мая.

21 марта Минцифры подготовило проект постановления, регламентирующий порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии. 29 марта пресс-служба правительства РФ сообщила, что получить отсрочку могут молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

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