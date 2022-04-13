Украинские националисты блокировали 450 мирных граждан в монастыре в ДНР

Украинские националисты заблокировали более 450 мирных граждан в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в среду, 13 апреля, в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

«Неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые», — говорится в заявлении штаба.

В сообщении отмечается, что монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые. В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей.

Кроме того, как сообщили в штабе, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранных гражданина из 11 государств. В портах Украины остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Отмечается, что угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее в этот день заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрелы Ясиноватой ведутся практически непрерывно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация. Это, как указывали в Кремле, необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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