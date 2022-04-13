Первый случай подтопления зафиксировали в Уфе из-за разлива реки

На территории Уфы зафиксирован первый в этом году случай подтопления, связанный с половодьем. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты.

Затопление отмечено в Демском районе города. Около садовых товариществ «Козарез» и «Альбатрос» произошел перелив грунтовой дороги.

Глубина затопления составляет 30 см, протяженность 60 см. По данным «МедиаКорСети», в садовых товариществах постоянно проживает 10 человек, детей среди них нет.

Как отметили в управлении гражданской защиты, с местными жителями проведена профилактическая беседа.

Причиной инцидента стал разлив реки Белой.