Россия отвергла утверждения о насилии в отношении мирных жителей Украины

Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, которые обвиняют российских военных в насилии по отношению к мирным жителям Украины. Об этом заявил в среду, 13 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при ОНН Геннадий Кузьмин.

«Сегодня мы опять слышали необоснованные и безосновательные обвинения в адрес российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине. Решительно отвергаем эти оскорбительные и голословные инсинуации», — сказал Кузьмин на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме сексуального насилия в конфликтах.

По его словам, действия российских подразделений, участвующих в военных действиях на Украине, подчинены жестким правилам, которые едины для всего личного состава, независимо от звания и должности. Обвинения в адрес Вооруженных сил РФ он назвал частью беспринципной информационной борьбы против России. Кроме того, как подчеркнул Кузьмин, таким образом происходит сокрытие реальных случаев сексуального насилия в отношении мирных жителей Донбасса со стороны украинских радикалов начиная с 2014 года.

Ранее в среду прошло заседание в СБ ООН, посвященное этой проблеме. В организации обеспокоены тем, что на Украине растет число сообщений о фактах насилия по отношению к мирным жителям. В ОНН утверждают, что якобы нападения на украинских женщин и детей со стороны российских военных «рискуют уничтожить целое поколение». До этого ряд представителей западных стран, в частности Албания, Великобритания, Норвегия и другие, обвиняли российских военных в сексуальном насилии над украинками.

МИД РФ в свою очередь обвинил Запад в замалчивании а значит, поощрении провокаций украинских националистов против российских военных и мирных граждан.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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