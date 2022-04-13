Водитель «Газели» погиб в ДТП с грузовиком на Ставрополье

В Буденновском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения «Газели» и грузовика Scania погиб человек. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла днем 13 апреля на автодороге Светлоград–Благодарный–Буденновск. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с фурой.

После этого отечественную машину выбросило на обочину. Водитель авто скончался на месте. Второй участник ДТП не пострадал, уточняет NewsTracker.

«Назначены экспертизы, которые позволят определить, были ли проблемы со здоровьем у погибшего водителя», — говорится в сообщении УГИБДД.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день на трассе в Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками и внедорожником погибли три сотрудника полиции. Водитель грузовика DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, который въехал в стоящий впереди грузовик MAN. Таким образом легковушка оказалась зажата между фурами.