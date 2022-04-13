Прямой эфир
Мир
Байден продлил режим ЧС из-за действий России
Мир
Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Наука
Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Интернет
Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
В США оценили возможность исключения России из ОБСЕ
Мир
Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
Общество
S7 Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Нальчиком
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
Сюжет:

Россия внесла в черный список 398 конгрессменов США

Россия на основе взаимности ввела контрмеры против 398 конгрессменов США и 87 канадских сенаторов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителе конгресса США. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 13 апреля на его сайте.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

Меры приняты в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введенных Белым домом 24 марта против 328 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Политики, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе. Им запрещен въезд в Россию.

Также в связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в черный список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну, вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента.

Канадские политики внесены на постоянной основе в российский стоп-лист в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, действующей вопреки национальным интересам. Всего в списке 87 канадских сенаторов.

«С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в стоп-лист, и другие ответные шаги», — заключили в МИДе.

США неоднократно вводили и расширяли антироссийские меры. Ранее Вашингтон внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

24 марта США объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров. В их числе — глава Сбербанка Герман Греф. В санкционный список также вошли 328 депутатов Госдумы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022