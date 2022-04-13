Россия внесла в черный список 398 конгрессменов США

МИД России объявил о зеркальных санкциях и внесении в черный список 398 членов палаты представителе конгресса США. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 13 апреля на его сайте.

Меры приняты в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введенных Белым домом 24 марта против 328 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Политики, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе. Им запрещен въезд в Россию.

Также в связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта о внесении всего состава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в черный список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну, вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента.

Канадские политики внесены на постоянной основе в российский стоп-лист в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, действующей вопреки национальным интересам. Всего в списке 87 канадских сенаторов.

«С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в стоп-лист, и другие ответные шаги», — заключили в МИДе.

США неоднократно вводили и расширяли антироссийские меры. Ранее Вашингтон внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

24 марта США объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров. В их числе — глава Сбербанка Герман Греф. В санкционный список также вошли 328 депутатов Госдумы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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