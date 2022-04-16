Супергеройский блокбастер «Морбиус» — главный киноскандал месяца, а для многих еще и главное разочарование сезона. Этот фильм пришлось долго ждать. Он должен был выйти в июле 2020 года — его перенесли из-за пандемии. Премьеру ставили то на март, то на январь 2021-го, потом — на январь 2022 года. В итоге он вышел во всем мире 31 марта — 1 апреля. В России релиз фильма на неопределенное время перенесен, хотя премьера была назначена на 24 марта.

Но еще до выхода в мировой прокат картину ждал ледяной прием западных критиков. На главном международном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма к релизу составил 19% — сейчас он еще ниже, 16%. Критики объявили фильму войну — и результат не заставил себя долго ждать. «Морбиус» стартовал в США на первом месте, собрав $39 млн. Это было выше прогнозов Sony, но стоит сказать, что «Человек-паук: Нет пути домой» на старте собрал $260 млн, а «Бэтмен» — $134 млн. Дальше было еще хуже: цифры следующего североамериканского уикенда говорят, что «Морбиус» потерял 74% кассы, заработал чуть больше $10 млн. В других странах он тоже с треском вылетел с первого места, даже если смог его занять. Особенно там, где успели выйти новые «Фантастические твари». По итогу двух уикендов мировой бокс-офис «Морбиуса» составляет $127 млн при производственном бюджете более $80 млн, не считая усилий по продвижению.

Провал полный. Всё это заставляет заново подумать о том, что происходит на рынке супергеройского кино. Со стороны может показаться, что студийное производство таких картин поставлено на поток, и результат практически предопределен. И в «Морбиусе» есть вроде бы все слагаемые успеха. Это известный герой, вампир Морбиус, начало приключений которого и показано в фильме: как доктор — нобелевский лауреат с врожденной болезнью крови в результате экспериментов стал мутантом, что творилось с его психикой, как он терял близких людей, как его предавали и т.д. Это раскрученная «Вселенная Человека-паука от Sony», в котором развиваются события обоих «Веномов», хитов проката (второй «Веном» заработал полмиллиарда долларов).

Это суперзвезда Джаред Лето в роли Морбиуса — актер так вжился в образ, что на площадке даже в туалет ходил с костылями. Это настолько затягивало процесс, что Лето смогли уговорить заменить их на инвалидное кресло. Это новый злодей в исполнении Мэтта Смита, причем его Майло не случайно зовут так же, как собаку главного героя в комедии «Маска». Компьютерные эффекты, экшен, сцены после титров с раскрученными персонажами «вселенной» — вроде всё есть, а в результате катастрофа.

Рецензенты всего мира до сих упражняются в остротах по поводу сценария фильма, эволюции героев, сражений и других элементов фильма. Зрители устроили флэшмоб — делились фотографиями, где они в пустом зале смотрят картину — поверив критикам, на нее никто не пришел. На некоторых фото в зале даже свет горит во время сеанса, потому что «фильм настолько всем безразличен». Еще было множество шуток о том, что на самом деле «Морбиус» произвел революцию в мире кино, просто это еще не все поняли, но скоро поймут.

Действительно, для претензий есть основания. Например, фильм непривычно короткий для своего жанра — всего полтора часа, за которые мы должны узнать подробности о детстве Морбиуса в детской лечебнице, медицинской стороне его научно-исследовательской деятельности, превращении в вампира с многочисленными отсылками к классике вампирского же кино, прежде всего «Носферату» Мурнау, а потом еще и о его конфликте с другом детства Майло, отношениях с девушкой, борьбе с самим собой. Рассказать об этом быстро — задача трудновыполнимая, и непонятно, зачем надо было так экономить на хронометраже. Джаред Лето просто не успевает отыграть полноценно многие сцены, а на каких-то моментах стоило бы задержаться, один только бой в метро мог бы длиться куда дольше, и все бы с удовольствием его посмотрели.

Но всего этого недостаточно, чтобы объяснить провал фильма. Более того, многим зрителям в итоге фильм как раз понравился, и рейтинг непрофессиональной аудитории на тех же «Томатах» — вполне приличные 70%. Если сравнивать со многими другими супергеройскими картинами, «Морбиус» — далеко не худший представитель этого направления. И приходится предположить страшное: в провале «виновата» не студия, не аудитория, а критики. Они объявили фильму войну, «слили» его в своих отзывах, которые иногда даже рецензиями в прямом смысле слова не были, и — победили студию Sony своим коллективным мнением.

Эта история очень важна и симптоматична. С одной стороны, в ней содержится предостережение доверчивым читателям. С другой, она доказывает авторитет критики, совершенно невозможный, например, в России. Если у нас фильм поддержан федеральным каналом и имеет высокий рекламный бюджет, то ровным счетом не имеет значения, что о нем пишут критики. Более того, даже когда релиз относится к авторскому кино, и тут, согласно исследованиям аудитории, критическое мнение к бокс-офису ничего не прибавляет. Считанные проценты, выбирая фильм для просмотра, ориентируются на мнение критиков, и уж точно не откажутся от похода в кино, если кто-то этот фильм обругал в рецензии. Получается, что экспертиза отдельно, а зритель — отдельно. Зато фильм в прокате «убить» рецензиями нельзя — тоже плюс, хотя получается, что выигрывает тот, кто больше дружил с телеканалом и тратил на продвижение.

В любом случае и в России, и на Западе успех фильма с качеством самого фильма не сильно связан, да и зритель, как показывает пример «Морбиуса», в итоге оказывается куда более великодушным, чем эстеты-рецензенты. Понятно только, что обе ситуации нездоровы и не способствуют развитию кино, а вот что с этим делать — неясно.

Автор — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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