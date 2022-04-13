Стационар Кизнерской больницы капитально отремонтируют в Удмуртии

В Удмуртии планируют капитально отремонтировать педиатрическое и инфекционное отделения стационара Кизнерской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«Капитальный ремонт будет проведен в одноэтажном здании, которое сейчас не используется. Всего на подготовку и ремонтные работы в бюджете Удмуртии предусмотрено 24,2 млн рублей», — рассказала представитель правительства республики Эльвира Пинчук.

Как уточняет ИА «Сусанин», сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Сам ремонт планируется завершить до конца 2022 года, а начать прием пациентов — в январе–феврале 2023-го.

По словам главврача больницы Александра Гайнцева, в проект ремонта должны включить замену систем электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, установку тепловых и прочих инженерных систем, а также косметическую отделку помещений и создание доступной среды для маломобильных граждан.

На сегодняшний день в дневном и круглосуточном стационарах больницы предусмотрено 25 коек. Они располагаются в старом двухэтажном здании 1962 года постройки. Износ данного помещения достигает 100%.